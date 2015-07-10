Звинувачення Савченко у вбивстві спрямовані на психологічне залякування росіян – сестра льотчиці

Нові звинувачення Слідчого комітету Росії проти української льотчиці, народного депутата Надії Савченко у вбивстві журналістів спрямовані на психологічне залякування росіян.

Як передає кореспондент УНІАН, про заявила сестра Надії Савченко Віра сьогодні на прес-конференції у Києві, посилаючись на адвокатів.

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«За словами адвокатів, це абсолютно ні на що не впливає, і я сама це розумію. І так, і так вбили… Причетність до загибелі, до вбивства - це не так страшно, як вбила. Як на мене, для росіян «вбила» звучить страшніше. Це зроблено тільки для психологічного залякування своїх громадян, аби довести, що Кремль в усьому правий, і вони судять вбивцю», - сказала вона.

За словами сестри, Савченко сприйняла ці звинувачення спокійно.

«Моє завдання я бачу в тому, щоб якомога більше зібрати доказів, щоб судилище в Росії було справді цирком. У нашій державі все працює не так як належно, а там взагалі це не працює, треба показати світу, що там відбувається», - сказала Віра Савченко.

Відповідаючи на запитання, як вона оцінює роботу адвокатів, які захищають її сестру, Віра Савченко зазначила: «За цей рік вітер дув у різні боки, і я говорила з Надією: може час міняти (адвокатів - УНІАН). Надя, як командний гравець, якщо можна так сказати, «построїла» своїх адвокатів, вибудувала лінію, і вони плідно співпрацюють, і я сподіваюся ефективно і точно в цій справі, що про неї знає світ. За це їм дякую».

На запитання, хто сплачує за послуги адвокатів льотчиці, Віра Савченко відповіла: «Зараз це «Батьківщина», а коли ще Надя не була політиком, то польська фундація «Відкритий діалог». Україна для своїх людей, сама держава, мало що робила».

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Щодо стану здоров’я Надії Савченко, сестра зазначила, що внаслідок вживання водопровідної води під час тривалої голодовки у московському СІЗО «в нирках утворились досить великі камені, і зараз це одна з великих проблем».

Вона повідомила, що на сьогодні льотчиця важить близько 60 кг, а одразу після голодовки її вага становила 46 кг.

«Залишилися дві величезні проблеми після цього голодування, але, оскільки Надя не бажає про це говорити, тому я теж не буду», - додала Віра.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня 2015 року Слідчий комітет РФ повідомив про завершення розслідування кримінальної справи проти Савченко. До раніше висунутих надуманих звинувачень у пособництві у вбивстві двох громадян РФ, незаконному перетині кордону та інших, додано ще більш безглузде - звинувачення у вбивстві цих росіян.

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Водночас, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко було обрано народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

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24 квітня цього року Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне обвинувачення у нібито пособництві у вбивстві двох і більше осіб та незаконному перетині кордону.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

2 липня у Слідчому комітеті повідомили, що Савченко і троє її адвокатів завершили ознайомлення з матеріалами кримінальної справи в Росії.