Бійці "Правого сектора" в Мукачевому не отримували наказу здаватися чи складати зброю - прес-секретар

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський.

"Указу здавати зброю або здаватися від провідника "Правого сектора" Дмитра Яроша не надходило", - сказав Скоропадський.

Він нагадав, що Ярош, а також командир ДУК «ПС» Андрій Стемпіцький та керівник партії Андрій Тарасенко вирушили у Закарпатську область. "Вони зараз, частина з них та інші активісти поїхали туди, де знаходяться наші бійці... Частина зараз знаходяться у Мукачевому і намагаються вирішити цю ситуацію", - сказав Скоропадський.

Читайте такожЯрош закликав арештувати винних у стрілянині і звільнити АваковаЯк повідомляв УНІАН, 11 липня в Мукачевому виникла перестрілка. За повідомленнями місцевих ЗМІ, конфлікт виник між «Правим сектором» і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо.

За даними Управління охорони здоров'я Закарпатської облдержадміністрації, під час перестрілки в Мукачевому постраждали 11 осіб.

Генеральний прокурор Віктор Шокін створив спільну слідчо-оперативну групу для розслідування подій у Мукачевому, до якоъ увійшли представники Генпрокуратури, СБУ та МВС.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України - створення злочинної організації та ч. 3 ст. 258 - терористичний акт.