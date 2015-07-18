У Маріуполі суд заарештував чиновницю, яка брала участь в організації "референдуму ДНР" у 2014 році

У Маріуполі суд заарештував заступника голови Жовтневої райдержадміністрації міста, яка в травні 2014 року брала активну участь в організації псевдореферендума так званої «ДНР».

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник ГУ МВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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«17 липня Жовтневий районний суд Маріуполя обрав запобіжний захід у вигляді арешту, альтернатива - застава 92 тис. грн, для заступника голови Жовтневої райадміністрації Маріуполя, 1962 року народження, яка у травні 2014 року брала активну участь в організації «референдуму ДНР». Її злочинна діяльність була задокументована працівниками Маріупольської міліції. Того ж дня її було поміщено до міського ізолятора», - зазначив Аброськін.