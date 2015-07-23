СБУ повідомила про знищення на Луганщині трубопроводу для контрабанди російського пального

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Як зазначається в повідомленні, трубопровід було прокладено на глибині до семи метрів та протяжністю майже 150 метрів від лінії українсько-російського кордону. Накопичення дизельного пального, що перекачувалося через нелегальну комунікацію, здійснювалося на нафтобазі в Міловому, яка належить одному з фермерських господарств. Там було виявлено й насосне обладнання та 7 цистерн об’ємом 75 кубометрів кожна.

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З цієї бази паливно-мастильні матеріали переміщувалися вглиб території Луганської області, а також до інших регіонів України.

Здійснюються оперативні заходи щодо встановлення осіб, причетних до організації каналу незаконного переміщення пального, наголошується у повідомленні.