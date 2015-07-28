Біля узбережжя Швеції знайшли затонулий підводний човен - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на місцеві засоби інформації.

Представники влади вважають, що це - російський підводний човен, судячи із кирилиці на корпусі.

Вони не розкривають точне місце розташування уламків, але кажуть, що це - близько 1,5 морських миль від узбережжя Швеції.

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Екіпаж невеличкого підводного човна може нараховувати від трьох до шести осіб.

Оскільки люки закрито, то експерти вважають, що екіпаж загинув всередині човна після аварії. Консультанти із безпеки кажуть, що місія човна була секретною.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Швеції ще одна людина заявила, що 31 жовтня минулого року бачила підводний човен.

Як повідомлялося, керівник прес-служби шведських Збройних сил Філіп Симон підтвердив інформацію ЗМІ про те, що Швеція проводила другу операцію з пошуку субмарини через тиждень після офіційних повідомлень про першу операцію.

Нагадаємо, з 17 по 21 жовтня Швеція здійснювала в Балтійському морі операцію з пошуку підводного човна, який, імовірно, належав Росії. Пізніше в Міноборони Швеції підтвердили наявність у її водах невеликої субмарини.

18 грудня на шведських островах Форе та Готланд було знайдено російські сигнальні патрони.