"Меморіал" визнав Сенцова і Кольченка політв'язнями

Про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті "Меморіалу". "Ряд чинників дає зрозуміти, що справа (Сенцова) має очевидний політичний підтекст. Одним з них є постійна недоречна згадка про "Правий сектор". У слідства немає жодних реальних даних, що свідчать про те, що Сенцов або Кольченко мають яке-небудь відношення до цієї забороненої в Росії організації", - йдеться у заяві "Меморіалу".

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"Безпрецедентним є і примус обвинувачених до зміни громадянства з українського на російське, незважаючи на те, що вони вважають себе громадянами України і єдиними документами, що засвідчують їх особу, є українські паспорти. Це призводить до порушення їх прав: до обвинувачених не допускають українського консула, їх не може захищати український адвокат", йдеться в заяві.

Український режисер Олег Сенцов, обвинувачений у справі про підготовку терактів в Криму, не визнав свою провину в ході засідання в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону 21 липня.

За версією слідства, навесні 2014 року, після анексії Криму, Олег Сенцов дав вказівку своїм спільникам підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі, а також планував теракт у місті на День Перемоги.

Сам Олег Сенцов і раніше категорично відкидав усі висунуті йому звинувачення, заявляючи, що його судять за участь в Майдані та активну позицію щодо відстоювання української державності в Криму.