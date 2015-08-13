Учасники АТО подали вже понад 50 тисяч заяв на отримання землі

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Максим Мартинюк повідомив на прес-конференції щодо спрощеної процедури отримання земельних ділянок учасниками АТО.

«Наразі це питання перебуває на особистому контролі прем’єр-міністра України. Він дав доручення щодо спрощення порядку відведення земельних ділянок учасникам антитерористичної операції. А також доручення щодо того, щоб упорядкувати списки людей, які є учасниками АТО і потребують виділення земельної ділянки, а також списки, реєстр, фактично, тих, хто вже скористався таким правом», - сказав Мартинюк.

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Він повідомив, що 73% заяв від учасників «надійшли до органів Держгеокадастру. Відповідно, вони будуть задоволені за рахунок земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у державній власності».

Із 36 тис. заяв (73%), які надійшли до органів Держгеокадастру, по 7 тис. уже повністю завершено процедуру отримання ділянок. «Загальна площа земельних ділянок, яка передана учасникам АТО, становить майже 4 тис. га», - сказав Мартинюк.

Решта заяв надійшли до органів місцевого самоврядування. «Там, на жаль, ситуація не така позитивна, тому що землі в межах населеного пункту часто відсутні в достатніх обсягах. І також є питання щодо неможливості виділення земель у зв'язку з тим, що в певних населених пунктах відсутня належним чином затверджена містобудівна документація», - зауважив Мартинюк і додав, що з органами місцевого самоврядування ведеться співпраця і надається допомога в цьому питанні.

За словами Мартинюка, процедура виділення ділянок бійцям АТО така ж сама, як і для всіх інших категорій громадян. «Ми їм забезпечуємо переважне право на саме отримання земельної ділянки», - сказав він.

За відповідною схемою практично всі процедури є безкоштовними, за винятком виготовлення самої землевпорядної документації, середня ціна по Україні на яку становить 1400 грн, повідомив голова відомства.

Мартинюк також повідомив, що ведеться співпраця з військкоматами, які надають інформацію про кількість мобілізованих. Таким чином, прогнозується приблизна кількість учасників АТО, під яку резервуються земельні ділянки.

«На сьогоднішній день по Україні зарезервовано масиви земельних ділянок загальною площею майже 45 тис. га», - сказав він і додав, що цього має бути достатньо для всіх «нинішніх і майбутніх учасників АТО».

На запитання щодо відмов у наданні ділянок Мартинюк відповів, що з 50 тис. заяв відмови були надані у 3,5 тис. випадків. «70% з цих випадків – це відмови, надані органами місцевого самоврядування. Тобто, органи місцевого самоврядування практично по кожній другій заяві відмовляють», - сказав він.

Серед причин відмов Держгеокадастру його голова назвав те, що «земельні ділянки вже перебувають у чиїйсь власності і користуванні». «Тобто, заявник звернувся, не перевіривши перед тим інформацію. Або заявник сам відмовився від своєї заяви і тоді вона закінчується відмовою», - пояснив Мартинюк.