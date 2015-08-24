В містах України святкували День Незалежності

Представники влади та громадськості вшанували пам'ять борців за незалежність України, покладаючи квіти до пам'ятників героям нової України. Також чиновники покладали квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку.

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В низці міст проводили урочисту ходу, віче та мітинги. У Львові близько 3 тис. осіб взяли участь у Параді вишиванок. У Хмельницькому також вулицями пройшов кількатисячний парад вишиванок.

В центрі Дніпропетровська відбувся танцювальний флеш-моб "Народження прапора".

А у центрі Одеси 3155 людей у вишиванках створили живий ланцюг на честь Дня Незалежності України. Крім цього, в місті провели парад патріотичних автомобілів на честь Дня Незалежності.