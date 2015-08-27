Активісти написали на тротуарі у Санкт-Петербурзі історію справи Сенцова і Кольченка

Про це йдеться на сторінці активістів Gandhi у Facebook.

"У травні 2014 року Олександра Кольченко та Олега Сенцова затримала ФСБ. Обидва були громадянами України, але сьогодні їх судять у Ростові за законами Російської Федерації, - пояснюють свої мотиви в заяві автори графіті. - Правосуддя стало вважати їх російськими громадянами, коли вони перебували в ув'язненні і не могли вплинути на це".

Група наших товаришів, небайдужих до справи Кольченко і Сенцова, завдала основні пункти цієї справи на тротуар вулиці... Posted by Gandhi on 25 серпня 2015 р.

Активісти зазначили, що звинувачення на їхню адресу засновані на "активній участі в протестах, а також показаннях, отриманих під тиском".

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"Росія рік тому теж відрізняється від Росії сьогодні: зміни законодавства часто спрямовані на криміналізацію будь-якого невдоволення режимом, створюється образ протестувальника як небезпечного для суспільства, - підсумовують автори. - Висловлювати своє невдоволення стає страшно, як і проявляти солідарність з протестуючими. Але критика влади не є і не повинна ставати тероризмом. Ми за звільнення невинних", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Сенцова і Кольченка російські спецслужби затримали у Криму в травні 2014 року. ФСБ оголосила, що вони є членами забороненої у РФ "Правого сектора". Згідно з версією російського слідства, активісти планували вчинення диверсійно-терористичних актів у низці міст Криму, а у подальшому - знищення низки об'єктів життєдіяльності, залізничних мостів, ліній електропередачі.

25 серпня суд у Ростові-на-Дону виніс вирок Сенцову і Кольченку, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, відповідно.