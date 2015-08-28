В Мін'юсті нарешті визначилися, коли онлайн-реєстрація шлюбів запрацює по всій Україні

Онлайн-система реєстрації шлюбів запрацює по всій країні уже цього тижня. Про це в ході засідання уряду в п'ятницю, 28 серпня, повідомив міністр Павло Петренко, пише РБК-Україна.

"Ми так само рухаємося в систему спрощення реєстрації актів цивільного стану....ми в трьох областях запустили пілотні проекти, де в системі онлайн ви зможете скористатися цими послугами на сайті міністерства юстиції", - сказав Петренко.

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За словами міністра, понад тисячу українців протягом двох тижнів звернулися за такими послугами.

Петренко зауважив, що цього тижня буде запущена така система по всій країні.

Раніше УНІАН повідомляв, про весілля першої пари, зареєстрованої онлайн. Першими у такий спосіб одружилася пара вихідців із Донбасу – Павло й Інна Вишибаба.

Яценюк привітав молодят, назвавши їхній шлюб «історичним».