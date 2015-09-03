Президент нагородив іменною зброєю полковника Мамчура

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Вся країна пам’ятає ваш безпрецедентний похід під українським стягом і з українським гімном, спокійно дивлячись в очі ворогу, коли ви захистили честь українських військових в Криму, увійде в підручники історії», - сказав президент під час вручення нагороди.

«Фактор українських патріотів, українських героїв, в тому числі й таких як ви - той переможний фактор, який відіграв надзвичайно важливу роль на першому етапі війни», - наголосив Порошенко.

Також він подякував Мамчуру за його активну законотворчу діяльність щодо підвищення боєздатності української армії та постійну взаємодію з військами як на полігонах, так й в зоні АТО.

За словами глави держави, наша країна потребує справжніх патріотів на всіх ланках державного управління.

Полковник Мамчур подякував за високу нагороду та запевнив, що він й надалі робитиме усе від нього залежне для зміцнення обороноздатності нашої держави.

Читайте такожМамчур запевняє, що літаки бойовиків "ЛНР" – це лише корпуси з музею

«За півтора роки Українська армія народилася знову. Зараз вона боєздатна, більше 90% техніки відновлено. Ми продовжуємо модернізацію і віримо, що нам вдасться створити найкращу армію», - сказав він.

Довідка: Військовий льотчик 1-го класу полковник Мамчур був командиром Севастопольської бригади тактичної авіації Повітряного командування «Південь».

Читайте такожПолковник Мамчур: Перемир'я на Донбасі потрібне для посилення позицій армії

Під час окупації російськими військами АР Крим відзначився особливою стійкістю і мужністю, залишившись вірним українській присязі. 4 березня 2014 року українські військові без зброї, під Державним прапором України та бойовим стягом частини, співаючи гімн України рушили в бік озброєних вояків, які блокували прохід до військової частини, при цьому «невідомі формування» стріляли біля ніг українських льотчиків та у повітря.

Ці кадри побачив увесь світ. Під час штурму військової частини Мамчура було викрадено російськими окупантами. Військового більше трьох діб утримували в одиночній камері, здійснювали психологічний тиск, намагаючись переконати перейти на бік російської армії. Український льотчик не зрадив присязі.