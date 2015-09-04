Понад третина українців користується стаціонарними телефонами - опитування (інфографіка)

Згідно з даними опитування КМІС, 89% жителів України є користувачами мобільного зв'язку, і лише 38% - стаціонарного, передає ZN.UA.

Станом на травень 2015 року стаціонарним телефонним зв'язком користувалося 38% дорослого населення, у той час як частка користувачів мобільного зв'язку досягла 89%, серед яких у 57% є тільки особистий мобільний телефон, а 31% є власниками одночасно і мобільного, й домашнього телефонів.

Лише домашній телефон є у 7% населення, жодних телефонів немає у кожного двадцятого опитаного (5%).

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Протягом двох останніх років в Україні рівень користування мобільним зв'язком майже не змінюється, очевидно, ринок досяг насичення, але кількість користувачів стаціонарних домашніх телефонів скоротилася ще на 5%.

За даними КМІС, у вересні 2013 року 49,8% дорослого населення України користувалися інтернетом.

КМІС провів опитування з 20 травня по 2 червня 2015 року серед 2022 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.