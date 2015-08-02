Понад 60% підручників для школярів бойовики отримують з Росії

Про це заявив ватажок незаконної організації "ДНР" Олександр Захарченко, передають «Новости Донбасса».

Він подякував Російській Федерації за те, що та «допомогла забезпечити нас підручниками».

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При цьому Захарченко зазначив, що в школах на окупованій території не вистачає обладнання, а також парт.

Раніше повідомлялось, що проросійські терористи на Донбасі переписують підручники з історії України - в них не буде жодного слова про радянські репресії і Голодомор, організований тираном Йосипом Сталіним.