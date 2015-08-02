Понад 60% підручників для школярів бойовики отримують з Росії
18:54, 02 серпня 2015Суспільство
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67% підручників, які видадуть школярам на окупованій території Донецької області, були завезені сепаратистам з Росії.
В школах на окупованій території не вистачає обладнання / УНІАН
Про це заявив ватажок незаконної організації "ДНР" Олександр Захарченко, передають «Новости Донбасса».
Він подякував Російській Федерації за те, що та «допомогла забезпечити нас підручниками».
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При цьому Захарченко зазначив, що в школах на окупованій території не вистачає обладнання, а також парт.
Раніше повідомлялось, що проросійські терористи на Донбасі переписують підручники з історії України - в них не буде жодного слова про радянські репресії і Голодомор, організований тираном Йосипом Сталіним.
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