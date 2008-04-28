Тимошенко особисто спілкується з кожним потенційним власником ОПЗ

Виконуючий обов’язки голови Фонду державного майна Андрій ПОРТНОВ не виключає, що ситуація навколо ФДМ може вплинути на вартість Одеського припортового заводу під час його приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПОРТНОВ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам перед зустріччю прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО зі своїм російським колегою Віктором ЗУБКОВИМ, який здійснює візит до України.

«Ми думаємо, що може вплинути на ціну історія між Президентом та урядом», - сказав він.

Водночас А.ПОРТНОВ наголосив, що уряд докладе всіх зусиль для мінімізації негативних наслідків цього протистояння.

Він також запевнив, що на даний час ніхто із потенційних учасників приватизаційного конкурсу не відмовився від участі у ньому. «Більш того, глава уряду особисто спілкується з кожним з інвесторів для того, щоб переконати і показати юридичну позицію правоти уряду», - сказав в.о. керівника ФДМ.

А.ПОРТНОВ також нагадав, що приватизаційний аукціон з продажу ОПЗ перенесено на 20 травня. За його словами, це зроблено в рамках закону, щоб всі інвестори мали змогу ще раз проаналізувати ситуацію, що склалася, і серйозніше підготуватись до конкурсу.

«Ми думаємо, що нічого не завадить цій приватизації. Будь-які незаконні дії органів влади будуть адекватно оцінені, та їм буде дана юридична оцінка», - наголосив А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого 2008 р. Кабінет Міністрів затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”.

Фонд держмайна 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставляється на конкурс, - 3 млрд. грн. Конкурс мав відбутися через 75 днів після публікації оголошення. Документи, необхідні для участі в конкурсі щодо приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод», у Фонду державного майна України запитали 16 компаній.

15 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив розпорядження Кабміну від 11 лютого про затвердження умов конкурсу з продажу 99,52% пакету акцій ОПЗ.

Президент також звернувся до Конституційного Суду з поданням щодо конституційності відповідного розпорядження Кабміну.

21 квітня тодішня голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО під час зустрічі з потенційними інвесторами ОПЗ повідомила про видання наказу на виконання указу Президента про припинення конкурсу з продажу контрольного пакету акцій ОПЗ.

25 квітня в.о. голови Фонду держмайна Андрій ПОРТНОВ заявив, що конкурс з продажу Одеського припортового заводу буде відновлено.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» - другий за величиною виробник аміаку та карбаміду й третій - з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з приймання, охолоджування та перевантаження аміаку.