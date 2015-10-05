Звільнений заступник головного архітектора Києва "забув" задекларувати свій бізнес (документи)

Про це стало відомо з даних Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, передають "Наші гроші".

Згідно із затвердженою формою подачі декларації про доходи, Захарченко мав надати інформацію про розмір внесків до статутного капіталу товариства, підприємства або організації – своїх та своєї родини. Згідно з декларацією за 2014 рік, Петро Захарченко та його дружина не мають внесків до статутного фонду жодного підприємства.

Однак, згідно з даними ЄДРПОУ, Петро Захарченко має частку у двох компаніях. Перша – ТОВ «Сіті Проджект-ен Зед», компанія займається інжинірингом, тут екс-чиновник має 30%. Друга фірма – ТОВ «Арт-віль» (раніше «Фірма Зір»), основний вид діяльності котрої – архітектура. Цю компанію Захарченко заснував ще в 90-х разом з дружиною, наразі вони володіють фірмою навпіл.

Згідно з декларацією, за 2014 рік Захарченко заробив 125 тис грн. Дохід його дружини склав 242 тис грн.

Варто зазначити, що Захарченко став заступником керівника Департаменту містобудування та архітектури, а також очолив Управління ландшафтної архітектури та комплексного благоустрою у березні 2013 року.

Департамент містобудування та архітектури з 2010 очолював Сергій Целовальник. Днями Віталій Кличко заявив, що звільнив Целовальника та двох його заступників через незадовільну роботу.

Офіційне розпорядження на сайті КМДА ще не оприлюднене, однак заступниками директора Департаменту значаться Петро Захарченко та начальник Служби містобудівного кадастру.