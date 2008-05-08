Вступ України до СОТ може сприяти зниженню інфляції

Отримання Україною 16 травня 2008 року статусу повноправного члена Світової організації торгівлі може позитивно вплинути на зниження динаміки зростання цін на товарних ринках країни.

Таку думку висловив УНІАН генеральний директор компанії з питань управління активами «Інеко-Інвест» Олег МОРКВА.

На його думку, «вже в травні інфляція в Україні може знизитись до 2,5-2%, а влітку, в разі ефективних антиінфляційних дій всіх державних інститутів і доброї ситуації в аграрно-промисловому комплексі, знизитися до 1,5-0,5% на місяць».

О.МОРКВА нагадав, що «в другому півріччі уряд України розраховує добитися суттєвого зниження інфляції і вийти на інфляцію в 2008 році на рівні в 15,5-17,5%". "Але, швидше за все, це можна розглядати лише як дуже оптимістичний сценарій», - відзначив експерт.

Він вважає, що «за вже набраних темпів зростання цін на внутрішніх товарних ринках з початку року найбільш вірогідним результатом виявиться ситуація, коли річна інфляція в країні буде на рівні 20%, і то, якщо Кабінет Міністрів заморозить діючі тарифи на послуги ЖКГ, газ, електроенергію і транспорт. Проте, і така інфляція може виявитися недосяжною, якщо уряд Юлії ТИМОШЕНКО продовжить активну політику з підвищення зарплат і соціальних виплат, реально не підкріплених відповідним зростанням в економіці».

На думку О.МОРКВИ, «в кращому разі, річна інфляція в країні збережеться на вже існуючому рівні в 30%, а в гіршому - буде близька до 40%. До того ж в умовах жорсткого монетарного режиму у фінансовій системі і недостатнього фінансування виробничого сектора, при невиправданих соціальних витратах у бюджетній сфері, Україна може ввійти в стан стійкої стагфляції, коли при річній інфляції в 30% і вище темпи зростання економіки щомісячно знижуватимуться і за рік не перевищать 5,5%».

За його словами, поточні інфляційні процеси негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні. «Доки інфляція в країні не буде на нормальному рівні (нижче 10% в річному обрахуванні), український фондовий ринок зазнаватиме інвестиційного голоду», - вважає О.МОРКВА.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в квітні в 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006 - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006 - 10,3%).

Бюджет-2008 розрахований з урахуванням наступних макропоказників: номінальний ВВП - 889,4 млрд. грн. (у середині лютого 2008 року Кабмін збільшив прогнозний показник ВВП України на 2008 рік до 921 млрд. грн.); зростання ВВП - 6,8%; інфляція - 9,6%

На початку квітня 2008 року Світовий банк погіршив прогноз показника інфляції в Україні на 2008 рік з 13,8% (жовтневий прогноз) до 17,2%.

За прогнозами Європейського банку реконструкції і розвитку, середньорічна інфляція в Україні в 2008 році становитиме 11,7%, зростання ВВП - 6%.

У квітні 2008 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз зростання ВВП України в 2008 році з 5,4% до 5,6%, а також погіршив прогноз інфляції (грудень до грудня) з 10,6% до 17,1%.

За даними джерела, наближеного до Ради Нацбанку, уряд планує підвищити прогноз інфляції на цей рік з 9,6% до 15,3-15,6%.

Інфляція за підсумками 2007 року (грудень до грудня) становила 16,6%, в 2006 році - 11,6%, в 2005 році - 10,3%.