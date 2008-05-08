Кабмін пропонує понизити мита на продукти харчування

Кабінет Міністрів України пропонує зменшити ставку ввізного мита на деякі продовольчі та промислові товари, а також дозволити уряду вносити зміни до митних тарифів. Відповідний законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про Митний тариф України" (щодо приведення ставок ввізного мита у відповідність з рівнем, визначеним графіком тарифних зобов`язань України по вступу до Світової організації торгівлі на 2008 рік)" був зареєстрований в парламенті 8 травня 2008 року.

Згідно з законопроектом, ставки ввізного мита на продукцію і товари приводяться у відповідність з рівнем, визначеним графіком тарифних зобов`язань України по товарах на 2008 рік, який є невід`ємною частиною Протоколу про вступ України до СОТ.

Так, законопроектом передбачається зменшити рівень середньоарифметичної ставки ввізного мита на м`ясо і харчові нутрощі з 21,5% до 12,3%, на молоко і молочні продукти - з 24,9% до 10,01%, на продукцію мукомельно-круп`яної промисловості - з 23,4% до 10,3%, на готові харчові продукти з м`яса, риби або ракоподібних - з 17,3% до 8,9%.

Разом з тим, пропонується переглянути ставки ввізного мита 8 промисловим товарним групам. Зокрема, рівень середньоарифметичної ставки ввізного мита на папір і картон пропонують зменшити з 2,8 до 0%, на мідь і вироби з неї - з 2,5 до 0,01%, на автомобілі, тягачі, велосипеди та інші наземні засоби - з 10,5 до 6,3%, на меблі - з 9,6 до 3,9%.

Передбачається, що зниження ставок ввізного мита на продовольчі товари дозволить не тільки виконати міжнародні зобов`язання України, але і забезпечить потреби українських споживачів в певних видах продукції, оскільки насичення внутрішнього ринку виключно власним продовольством не забезпечує стабільності цін на продукти харчування.

Крім того, законопроектом пропонується надати Кабінету Міністрів України право на обмежений період коректувати ставки ввізного мита у разі виникнення дефіциту товарів на внутрішньому ринку України, що, як передбачається, дозволить "оперативно реагувати на зміни кон`юнктури як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, забезпечувати захист внутрішнього ринку, національного виробника і споживача". У пояснювальній записці до проекту наголошується, що на сьогодні порядок внесення змін в Митний тариф України є достатньо складним і таким, що довго діє.

Закон, у разі його ухвалення, набирає чинності з моменту вступу України до СОТ, за винятком змін в митах на деякі типи товарів, що вступають в силу з 1 січня 2009 року.

Як передає «ЛігаБізнесІнформ», за даними авторів законопроекту, на сьогоднішній день середньоарифметична ставка ввізного мита діючого тарифу на продовольчі товари складає 13,79%, ставка ввізного мита діючого тарифу на промислові товари - 4,4%.