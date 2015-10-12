Міносвіти призначило перевірку журналу за статтю про "знищення ЗСУ жителів Донбасу"

Міністерство освіти України дало доручення Атестаційній колегії здійснити перевірку журналу "Соціологія: теорія, методи, маркетинг" на предмет відповідності критеріям, які ставляться до фахових наукових видань. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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Причиною перевірки стало велике збурення в академічній спільноті й засобах масової інформації викликане публікацією у добірці матеріалів "круглого столу", який начебто відбувся в окупованому Луганську 9 січня цього року під назвою "Луганськ: спекотне літо 2014 року", статті кандидата юридичних наук О. Лопати.

У ній автор стверджує, що "населення Донбасу масово і з особливою жорстокістю знищується Збройними Силами і Національною Гвардією України", що "основними учасниками Революції Гідності були маргінали з усієї країни, яким, власне, втрачати було нічого", що "владою країни було ухвалене рішення про термінове спрямування всього майданівського "пального" матеріалу на Схід України", і що, нарешті, ніякої агресії РФ проти України немає, а натомість США воює на Донбасі з РФ "до останнього українця".

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"Міністерство освіти і науки переконане: розтиражовані в цій статті ідеологічні кліше сусідньої держави-агресора не мають нічого спільного з науковим дискурсом. Ми вважаємо, що трагічні події в Криму й на Донбасі повинні бути предметом ретельного академічного вивчення, але воно не може спиратися на "круглі столи", проведені на окупованій території, де відсутні будь-які можливості для висловлення вільної думки", - вважають у міністерстві.

"Рішення редколегії академічного журналу надати слово учасникам такого невідомо ким організованого "круглого столу" тим більше викликає подив, бо понад 70% науково-педагогічних і наукових працівників провідних ВНЗ Луганська – Луганського національного університету ім. Т. Шевченка і Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – працюють зараз на звільненій території Луганщини, і тому значно логічнішим виглядало б обговорення цих питань у Старобільську чи Сєвєродонецьку, за місцем теперішньої тимчасової дислокації цих вишів", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві додали, що автори численних звернень до Міністерства освіти і науки вбачають у діях журналу не лише образу десятків мільйонів українців, але й грубе порушення принципів наукової етики.

"Прошу Національну академію наук України, абсолютна більшість працівників якої виявляє чітку патріотичну позицію, дати належну наукову, професійну та громадянську оцінку згаданій публікації, її автору та редакції видання, що її вмістило", - додав голова міністерства Сергій Квіт.