Нідерланди не назвуть винного у катастрофі МН17, однак скажуть, що літак був збитий російським "Буком" - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що у результатах розслідування буде сказано, що літак був збитий ракетою "Бук" російського виробництва. Однак, у звіті не йтиметься про відповідального за її запуск. Це пов'язано з тим, що Рада безпеки відповідно до міжнародних правил, не має повноважень називати винних у катастрофі.

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"Розслідування зазначить, що літак був збитий ракетою "Бук" російського виробництва, однак, згідно із міжнародними правилами, які регулюють розслідування авіакатастроф, Радбез не має повноважень називати винних", - повідомляє видання.

Також зазначається, що у вівторок виробник "Буку" "Алмаз- Антей" запланував окрему прес-конференцію, на якій може спробувати дискредетувати результати розслідування Ради безпеки Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів у вівторок, 13 жовтня, оприлюднить доповідь щодо причин катастрофи рейсу МН17 малайзійських авіаліній. Водночас буде продемонстровано і реконструйовану частину літака.

Доповідь на військово-повітряній базі Нідерландів Гілзе-Рейен (Gilze-Rijen) у вівторок представить голова Ради безпеки Чіббе Яустра (Tjibbe Joustra).

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Нагадаємо, що Боїнг рейсу МН17 зазнав катастрофи у небі на сході України 17 липня 2014 року. Всі 298 пасажирів та членів екіпажу загинули. Переважна кількість загиблих – громадяни Нідерландів.

Найбільш вірогідною версію трагедії називають ракету системи «Бук», яка була випущена з контрольованої сепаратистами території.

Наразі у Нідерландах триває два розслідування – перше визначить причини катастрофи, друге – має встановити та назвати винних.

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Разом з тим, російська сторона вже критично висловилася щодо слідства, яке проводиться Радою безпеки Нідерландів, вказавши, що воно не є об’єктивним, але політично замовним. Росія наполягає на іншій версій трагедії, зокрема, на тому, що пасажирський літак був збитий українським винищувачем.