ЗМІ показали кардинальні зміни в українській армії впродовж року у вигляді інфографіки

Зокрема, у березні 2015 року Верховна Рада збільшила чисельність армії зі 184 тисяч осіб до 250 тисяч.

Крім того, якісні зміни відбулися і в оснащенні українських військових сучасним екіпіруванням.

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За наведеною нижче інфографікою можна дізнатися, яких змін зазнали ЗСУ упродовж року.