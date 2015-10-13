ЗМІ показали кардинальні зміни в українській армії впродовж року у вигляді інфографіки
18:02, 13 жовтня 2015Суспільство
3384 0
Протягом року Збройні сили України зазнали кардинальних змін.
REUTERS
Зокрема, у березні 2015 року Верховна Рада збільшила чисельність армії зі 184 тисяч осіб до 250 тисяч.
Крім того, якісні зміни відбулися і в оснащенні українських військових сучасним екіпіруванням.
Читайте такожДо кінця року планується прийняти на озброєння ще 18 зразків зброї та військової техніки - Порошенко
За наведеною нижче інфографікою можна дізнатися, яких змін зазнали ЗСУ упродовж року.
ТСН
Раніше УНІАН повідомляв, що українська армія за рік війни втратила 4 позиції у світовому рейтингу вогневої міці. Зазначається, що, незважаючи на ударні темпи відновлення старої техніки, повністю заповнити те, що було втрачено в Криму і на Донбасі, поки не вдалося.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter