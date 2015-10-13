ЗМІ показали кардинальні зміни в українській армії впродовж року у вигляді інфографіки

18:02, 13 жовтня 2015
Суспільство
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Протягом року Збройні сили України зазнали кардинальних змін.

REUTERS

Зокрема, у березні 2015 року Верховна Рада збільшила чисельність армії зі 184 тисяч осіб до 250 тисяч.

Крім того, якісні зміни відбулися і в оснащенні українських військових сучасним екіпіруванням.

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За наведеною нижче інфографікою можна дізнатися, яких змін зазнали ЗСУ упродовж року.

ТСН

Раніше УНІАН повідомляв, що українська армія за рік війни втратила 4 позиції у світовому рейтингу вогневої міці. Зазначається, що, незважаючи на ударні темпи відновлення старої техніки, повністю заповнити те, що було втрачено в Криму і на Донбасі, поки не вдалося.

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