Ракета "знята з озброєння": росіяни виправили у Вікіпедії матеріал про "Бук" після звіту Нідерландів (фото)
20:23, 13 жовтня 2015Суспільство
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Після звіту Ради безпеки Нідерландів щодо катастрофи Boeing 777 над Донбасом росіяни вирішили виправити у Вікіпедії інформацію про 9М38 - ракету зенітного ракетного комплексу 9К37 "Бук".
REUTERS
Як зазначається в останньому виправленні згаданої статті про "Бук", цей тип ЗРК нібито був знятий з озброєння військово-космічних сил РФ ще в 2011 році.
wikipedia.org
При цьому у Вікіпедії зазначається, що "поточна версія сторінки поки не перевірялася досвідченими учасниками і може значно відрізнятися від версії, перевіреної 13 жовтня 2015 року, перевірки вимагає одна правка".
wikipedia.org
wikipedia.org
Раніше УНІАН повідомляв, що слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновків, що рейс МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук".
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