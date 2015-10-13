Ракета "знята з озброєння": росіяни виправили у Вікіпедії матеріал про "Бук" після звіту Нідерландів (фото)

Як зазначається в останньому виправленні згаданої статті про "Бук", цей тип ЗРК нібито був знятий з озброєння військово-космічних сил РФ ще в 2011 році.

При цьому у Вікіпедії зазначається, що "поточна версія сторінки поки не перевірялася досвідченими учасниками і може значно відрізнятися від версії, перевіреної 13 жовтня 2015 року, перевірки вимагає одна правка". Раніше УНІАН повідомляв, що слідство, проведене Радою безпеки Нідерландів, дійшло висновків, що рейс МН17 був збитий у повітрі над східною Україною ракетою "Бук".