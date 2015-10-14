Влада нічого не робить для бійців, які повертаються з фронту - Корбан

Про це він сказав в ефірі Еспресо.TV.

"Держава не просто нічого не робить для цього, а в держави немає навіть спеціального органу, який повинен займатися цими людьми. Ми отримуємо з вами, є такий термін після Другої світової війни, так зване "втрачене покоління". Тобто люди, які пройшли фронт, не просто кинуті, не кажучи вже, не дай Бог, про покалічених людей, вони навіть не можуть себе знайти в цьому житті", - вважає Геннадій Корбан.

На думку політика, через недопомогу держави, в цих людей змінилася психіка та світогляд.

"Фактично ці люди залишилися сам на сам з мирним життям, з якого їх вирвали і до якого вони вже не пристосовані", - наголосив він.

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Корбан вважає, що влада знущається над учасниками АТО.

"Я не хочу говорити про державу, це просто знущання. Сьогодні є достатньо цивільних організацій, які взяли на себе цю функцію, у тому числі і благодійних фондів, заснованих навіть бізнесменами, які займаються цими людьми. Служба соціального захисту, у неї є безумовно якась база, але в ній немає людей, які воювали. В основному там присутні ті верстви населення, які там на обліку роками. Я вас запевняю, що там вже багато людей, яких не існує, це просто ще один спосіб заробляння грошей", - каже голова політради "УКРОПу".

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За його словами, люди, які пройшли війну, в основному звертаються до активістів та волонтерів.

"Вони займаються працевлаштуванням цих людей, соціальною реабілітацією, психологічною та просто надають їм матеріальну допомогу", - підсумував Геннадій Корбан.