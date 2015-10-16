Росіянку звинувачують у пособництві терористам за розміщення в соцмережах проукраїнських постів

Про це повідомляє "Настоящее время".

Вологженинова розміщувала на своїй сторінці в соціальній мережі матеріали, пов'язані з подіями в Україні. Федеральна служба безпеки Росії вважає їх екстремістськими.

Темою української кризи жінка зацікавилася минулого літа. Шукала альтернативу офіційній телеверсії подій, читала, "репостила". Але за її онлайн життям стежили не тільки 52 друга, але й інтернет-експерти спецслужб.

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Під приводом ремонту якогось кабелю до неї в будинок увірвалися з обшуком. Вилучили комп'ютер, планшет, телефон. Навіть диски з дитячими святами. Нещодавно прислали папір, де пояснили, у чому провина жінки перед країною.

"У розпалюванні ненависті у соціальних групах, "ополченців"-добровольців з Росії, тих, хто воює на боці "ополчення", до представників влади в сучасній Росії", - зачитує обвинувачення Вологженинова.

Тепер її прізвище - у списку "пособників терористів" на головній сторінці сайту Федеральної служби Фінансовий-бюджетного нагляду Росії

Коментувати звинувачення зважилася тільки прокуратура. Якщо коротко, автори деяких матеріалів, які "лайкала" і "репостила" Катерина - "визнані екстремісти". І за інтернет-солідарність її можуть позбавити волі на 4 роки.

"Саме їх копіювання, розміщення посилань на ці матеріали вже є злочином, відповідно за вчинення цього злочину жінка і притягнуто до кримінальної відповідальності", - заявила старший помічник прокурора Свердловської області Марина Канатова.