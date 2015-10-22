Маріуполь залишається найбільш проблемною точкою на виборах – ЦВК
Але сьогодні у ЦВК з'явилися підстави для "стриманого оптимізму" щодо виборчого процесу в цьому місті.
Таку думку висловив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський, передає "112 Україна".
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"Очевидно, що найбільш проблемною такою точкою є лише місто Маріуполь, де сьогодні, на щастя, у нас виникли підстави для стриманого оптимізму щодо відновлення законності в процесі отримання надрукованих виборчих бюлетенів міською виборчою комісією", - сказав Охендовський.
Голова ЦВК додав, що маріупольський міськвиборчком вже замовив транспорт для перевезення надрукованих бюлетенів.
"Маріупольська міська виборча комісія, за нашою інформацією, а ми її отримуємо практично в режимі реального часу, тримаючи руку постійно на пульсі, вже замовила автомобільний транспорт для перевезення бюлетенів з поліграфічного підприємства у приміщення міської виборчої комісії. Звідти вони далі повинні передаватися районним виборчим комісіям м. Маріуполь, таких виборчих комісій створено чотири", - зазначив Михайло Охендовський.
Нагадаємо, 12 жовтня Центральна виборча комісія сформувала новий склад Маріупольської міської виборчої комісії.
Попередній склад був розпущений через порушення законодавства.