Маріуполь залишається найбільш проблемною точкою на виборах – ЦВК

Таку думку висловив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський, передає "112 Україна".

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"Очевидно, що найбільш проблемною такою точкою є лише місто Маріуполь, де сьогодні, на щастя, у нас виникли підстави для стриманого оптимізму щодо відновлення законності в процесі отримання надрукованих виборчих бюлетенів міською виборчою комісією", - сказав Охендовський.

Голова ЦВК додав, що маріупольський міськвиборчком вже замовив транспорт для перевезення надрукованих бюлетенів.

"Маріупольська міська виборча комісія, за нашою інформацією, а ми її отримуємо практично в режимі реального часу, тримаючи руку постійно на пульсі, вже замовила автомобільний транспорт для перевезення бюлетенів з поліграфічного підприємства у приміщення міської виборчої комісії. Звідти вони далі повинні передаватися районним виборчим комісіям м. Маріуполь, таких виборчих комісій створено чотири", - зазначив Михайло Охендовський.

Нагадаємо, 12 жовтня Центральна виборча комісія сформувала новий склад Маріупольської міської виборчої комісії.

Попередній склад був розпущений через порушення законодавства.