Vanco розкрила своїх стратегічних партнерів

Компанія Vanсo Energy Company (США), яка виграла через дочірню компанію Vanсo International Ltd. перший відкритий конкурс, що проводиться, і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (УРП), що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, розкрила своїх стратегічних партнерів у проекті з розробки даної ділянки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший віце-президент Vanco Energy Company, член ради директорів Vanco Prickerchenska Ltd. Джеф МІТЧЕЛ на прес-конференції в Києві.

За його інформацією, в пул інвесторів входять міжнародні інвестиційні компанії та найбільший український енергетичний холдинг. Зокрема, окрім самої компанії Vanco, фінансовими партнерами в цьому проекті виступають «Донбасівська паливно-енергетична компанія» («ДТЕК»), Integrum Technodgies Ltd. (дочірня компанія великого австрійського інвестиційного холдингу) і Shadowlight Investments Ltd. (інвестиційна компанія російського бізнесмена Євгена НОВИЦЬКОГО).

При цьому Дж.МІТЧЕЛ зазначив, що обсяг фінансування за проектом, який забезпечать інвестори в найближчі 8 років, становитиме більш як 330 млн. дол., а загальна сума інвестицій в дослідження і розробку наданої ділянки шельфу становитиме не менш як 15 млрд. дол., технічне забезпечення проекту бере на себе Vanco.

Як повідомляв УНІАН, Мінприроди своїм наказом (№226 від 25 квітня 2008 року) доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. Після чого, компанія Vanco почала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним наказ Мінприроди про анулювання ліцензії.

Міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій ФІЛІПЧУК не виключає, що в передачі американській компанії Vanco права на розробку шельфів Чорного і Азовського морів зацікавлені фінансово-промислові групи України.

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Vanco планує продати право на використання надр Чорного моря, можливо, «Газпромові».

Ю.Тимошенко переконана, що розробкою родовищ нафти і газу на шельфі Чорного моря може займатися НАК «Нафтогаз України». «НАК «Нафтогаз України» - це компанія, яка може брати кредити і розробляти родовища, продавати ресурси і одержувати гроші», - заявила Ю.Тимошенко, наголосивши, що НАК працюватиме на користь України і не встановлюватиме спекулятивні ціни.

«Найбільш перспективні ділянки (шельфу - УНІАН) повинні бути віддані «Нафтогазу» і розроблятися державними можливостями", - зазначила Ю.Тимошенко.

Зі свого боку Президент України Віктор ЮЩЕНКО розцінив вислови прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо лобіювання ним інтересів компанії Vanco як некоректні і безпідставні.

“Замість того, щоб забезпечити нормальну роботу стратегічного інвестора і контролювати його діяльність, прем`єр-міністр намагається адміністративними методами підпорядкувати собі роботу цілої енергетичної галузі, нехтуючи міжнародними правилами і порядками, а також міжнародним іміджем України, - передала слова Президента його прес-секретар Ірина ВАННИКОВА.