На Закарпатті загальна чисельність поліції буде на 800 осіб меншою, ніж міліції - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Закарпатській області полковник Сергій Князєв.

За його словами, усі закарпатські правоохоронці до 31 грудня 2016 р. пройдуть переатестацію. Частина колишніх міліціонерів залишиться у складі нової поліції (пройшовши переатестацію), частина буде вимушена шукати нову роботу. «Переатестацію починати будемо з рядового складу», – додав Князєв.

Також він повідомив, що загальна чисельність працівників закарпатського МВС становила 3454 особи, а після проходження атестації їх буде менше – всього 2601. «Зокрема, апарат обласного управління скоротять із 533 до 483 працівників, жоден підрозділ не буде збільшено», - додав т.в.о. начальника ГУ НП в області.

Читайте такожВ Україні повноцінно працюють 489 відділень поліції - МВС

З-поміж інших структурних та кадрових змін, за словами Князєва, можна відзначити те, що відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків буде перетворений у департамент. Окрім того, із обласного підпорядкування вивели підрозділ економічної поліції: злочинністю у сфері економіки займатимуться 90 працівників, які будуть безпосередньо підпорядковані голові Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 7 листопада набув чинності Закон "Про Національну поліцію". Водночас Закон "Про міліцію" визнаний таким, що втратив силу.

Парламент ухвалив цей закон 2 липня, а 4 серпня його підписав президент України Петро Порошенко.