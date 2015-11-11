Генштаб: Су-25 був справним, а його пілот – достатньо компетентним

Про це заявив офіцер прес-служби Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Олексій Мазепа, передає "112 Україна".

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"Літак був повністю у справному стані. Пілот також має достатній професійний рівень. На даний момент немає головної версії, чому це так сталося", - повідомив Олексій Мазепа.

Як повідомлялося, сьогодні близько 10 ранку під час виконання планового навчального польоту розбився літак Повітряних Сил ЗС України СУ-25. Трагедія сталася в 40 кілометрах на північ від Запоріжжя. Пілот загинув.