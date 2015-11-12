У Черкасах згорів будинок сина екс-депутата від ПР Олійника, той заявляє про підпал (фото)

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вночі спалили будинок мого середнього сина Дениса в Черкасах. О 5 ранку пожежники встигли загасити те, що залишилося. За попередніми даними - підпал даху", - написав Олійник.

У той же час, як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області, близько 4:00 ранку 12 листопада виникла пожежа в двоповерховому дачному будинку на вулиці Набережній, на території причалу.

Читайте такожАзаров, Царьов і Олійник фінансують акції по дестабілізації ситуації в Україні - СБУ

За свідченням рятувальників, пожежа виникла в житловій кімнаті на 2-му поверсі будинку, потім вогонь поширився на покрівлю будівлі.

Через годину після прибуття рятувальники локалізували пожежу, а ще через 10 хвилин повністю ліквідували. Пожежникам вдалося вберегти від вогню перший поверх будинку.

За попередніми даними рятувальників, до пожежі призвело коротке замикання електропроводки, яка не витримала перевантаження.

Володимир Олійник, який був з грудня 2012 року депутатом Верховної Ради 7-го скликання від Партії регіонів, після Революції гідності виїхав за межі України, і в грудні 2014 року був оголошений Генпрокуратурою України в розшук за підозрою в організації незаконного голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

8 квітня 2015 року СБУ заявила, що є неспростовні докази фінансування екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим і колишніми народними депутатами від Партії регіонів Олегом Царьовим і Олійником низки масових акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні.

3 серпня в Москві оголошений у розшук екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив про створення "комітету порятунку України", а також про рішення висунути від "комітету" на пост президента України Володимира Олійника.