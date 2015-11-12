У Черкасах згорів будинок сина екс-депутата від ПР Олійника, той заявляє про підпал (фото)

15:03, 12 листопада 2015
Суспільство
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Колишній народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник заявляє, що в Черкасах підпалили будинок його середнього сина.

олейник олийнык пожар / Facebook/Владимир Олейник

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні вночі спалили будинок мого середнього сина Дениса в Черкасах. О 5 ранку пожежники встигли загасити те, що залишилося. За попередніми даними - підпал даху", - написав Олійник.

У той же час, як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС в Черкаській області, близько 4:00 ранку 12 листопада виникла пожежа в двоповерховому дачному будинку на вулиці Набережній, на території причалу.

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За свідченням рятувальників, пожежа виникла в житловій кімнаті на 2-му поверсі будинку, потім вогонь поширився на покрівлю будівлі.

Через годину після прибуття рятувальники локалізували пожежу, а ще через 10 хвилин повністю ліквідували. Пожежникам вдалося вберегти від вогню перший поверх будинку.

олейник олийнык пожар / Facebook/Владимир Олейник

За попередніми даними рятувальників, до пожежі призвело коротке замикання електропроводки, яка не витримала перевантаження.

Володимир Олійник, який був з грудня 2012 року депутатом Верховної Ради 7-го скликання від Партії регіонів, після Революції гідності виїхав за межі України, і в грудні 2014 року був оголошений Генпрокуратурою України в розшук за підозрою в організації незаконного голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

8 квітня 2015 року СБУ заявила, що є неспростовні докази фінансування екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим і колишніми народними депутатами від Партії регіонів Олегом Царьовим і Олійником низки масових акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні.

3 серпня в Москві оголошений у розшук екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив про створення "комітету порятунку України", а також про рішення висунути від "комітету" на пост президента України Володимира Олійника.

олейник олийнык пожар / Facebook/Владимир Олейник

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