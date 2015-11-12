Яроша ще ніхто не відпускав: У "Правому секторі" розповіли, коли можуть прийняти його відставку

Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

«Наш провідник може висловити бажання скласти повноваження, але єдиним органом, який може прийняти цю відставку, є великий з'їзд «Правого сектора». З'їзд планується на січень, але зараз терміни, можливо, зміняться», - заявив Шараскін.

Читайте також"Правий сектор" пояснив, чому Ярош склав з себе повноваження

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Дмитро Ярош заявив про складання повноважень лідера національно-визвольного руху "Правий сектор".

"Я змушений відповісти відмовою на пропозицію очолити запропонований конференцією провід і складаю з себе повноваження провідника НВР ПС, залишаючись націоналістом, державником і революціонером", - написав Ярош.

Своє рішення він пояснив тим, що його позиція далеко не в усьому збігається з прагненнями частини керівництва "Правого сектора".

Бійці не приймають відставки Яроша і пропонують очолити ДУК "Правий сектор".