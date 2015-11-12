Яроша ще ніхто не відпускав: У "Правому секторі" розповіли, коли можуть прийняти його відставку
Прес-секретар «Правого сектора» Андрій Шараскін заявив, що відставку лідера ПС Дмитра Яроша може прийняти тільки з'їзд організації, запланований на січень.
Про це повідомляє телеканал «112 Україна».
«Наш провідник може висловити бажання скласти повноваження, але єдиним органом, який може прийняти цю відставку, є великий з'їзд «Правого сектора». З'їзд планується на січень, але зараз терміни, можливо, зміняться», - заявив Шараскін.
Читайте також"Правий сектор" пояснив, чому Ярош склав з себе повноваження
Як повідомляв УНІАН, народний депутат України Дмитро Ярош заявив про складання повноважень лідера національно-визвольного руху "Правий сектор".
"Я змушений відповісти відмовою на пропозицію очолити запропонований конференцією провід і складаю з себе повноваження провідника НВР ПС, залишаючись націоналістом, державником і революціонером", - написав Ярош.
Своє рішення він пояснив тим, що його позиція далеко не в усьому збігається з прагненнями частини керівництва "Правого сектора".
Бійці не приймають відставки Яроша і пропонують очолити ДУК "Правий сектор".