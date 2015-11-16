Президент розповів про "європейську ознаку" виборів і заявив, що задоволений результатами другого туру (відео)

Президент України Петро Порошенко задоволений результатами виборів до місцевих органів влади, другий тур яких відбувся у низці міст 15 листопада.

Про це він сказав на початку свого виступу на міжнародній антикорупційній конференції «Запобігаємо. Боремось. Діємо» сьогодні в Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Я вітаю і пишаюся відповідальним вибором українців», – заявив президент.

Глава держави наголосив на тому, що ці вибори носили принциповий характер. «В абсолютній більшості міст, де був другий тур, наступного дня, і це вперше в історії України, підрахунок голосів завершено. В абсолютній більшості міст, причому як на сході, так і на заході, перемогли представники нашої демократичної коаліції», – відзначив президент.

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Особливо глава держави звернув увагу на європейську ознаку виборів, коли суперники знаходять в собі сили визнавати поразку і вітати переможця. «Як класно, як здорово, як по-європейськи! Я вітаю Україну з цим вибором громадян», – заявив Порошенко.

За словами президента, явка на цих виборах могла би бути більшою, але й на місцевих виборах у європейських країнах явка буває низькою.

Він також наголосив, що ці вибори особливі тому, що привели до влади людей, які втілюватимуть у життя реформу з децентралізації місцевої влади. «Одним із головних напрямків боротьби з корупцією є дерегуляція і передача значної частини владних повноважень територіальним громадам», – відзначив президент.

«Влада, фінансові повноваження і відповідальність дуже наближаються до людини і громадянина», – сказав Порошенко.