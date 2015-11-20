На річницю Революції Гідності у Харкові готувався теракт - СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, чоловіка затримали 18 листопада.

За відомостями СБУ, бойовик прибув до Харківської області з підконтрольних терористам районів Донбасу через територію Російської Федерації. Під час проведення масових заходів у Харкові з нагоди святкування річниці Революції Гідності він мав виконати наказ своїх ватажків – підготувати та здійснити терористичний акт.

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Співробітники СБУ затримали бойовика у Зміївському районі, де він переховувався. У зловмисника вилучено бойові гранати Ф-1 та РГД-5, обріз мисливської рушниці з набоями, а також військовий квиток та "нагороди" терористичної організації "ЛНР".

Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження за ст. 201 (контрабанда боєприпасів) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ. Слідство триває.