На адмінкордоні з Кримом почали відновлювальні роботи на одній з пошкоджених електроопор ЛЕП

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НЕК "Укренерго"

"Сьогодні вранці бригада Херсонських магістральних мереж Південної енергосистеми ДП "НЕК "Укренерго" прибула на місце пошкодження опори вказаної лінії. Наразі проводиться розчистка території, демонтаж зруйнованої опори та йде підготовка до встановлення нової опори.

"Вже пробурена яма для її встановлення, на завтра запланований монтаж конструкції та проводів на опорі та роботи на сусідніх опорах, що нахилилися внаслідок розрізання проводів протестувальниками. Виправлення цих опор заплановане на 26 листопада", - повідомили у прес-службі.

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Також там додали, що питання про підключення ПЛ 220 кВ "Каховська-Титан" буде вирішуватись на кінцевій стадії переговорів при підписанні сторонами (ремонтниками і учасниками блокади Криму) відповідного протоколу.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор було виведено з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередач, по яких здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше було пошкоджено опори інших ліній електропередач.

23 листопада в "Укренерго" заявили, що відключення ліній електропередач в напрямку окупованого Криму, яке сталося через пошкодження, не призвело до проблем з енергозабезпеченням районів Херсонської та Миколаївської областей.

Станом 23 листопада учасники акції блокади Криму продовжують блокувати доступ енергетиків і ремонтних бригад до пошкоджених ліній електропередач. На даний час Крим частково забезпечується електроенергією за рахунок своїх генеруючих потужностей.