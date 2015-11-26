Енергокриза: незадоволений графіками віялових відключень "віце-прем'єр" Криму погодився на розстріл

17:14, 26 листопада 2015
Суспільство
4856 0

Так званий віце-прем'єр, міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму Дмитро Полонський розкритикував існуючі графіки віялового відключення електроенергії в населених пунктах окупованого Криму.

REUTERS

Про це повідомляє FlashCrimea.

«Я смію стверджувати, і колеги зі мною погодяться, що навіть ті графіки, які на останній момент з останніми уточненнями опубліковані на сайті «Крименерго», дійсності не відповідають. Дайте чітко - коли у нас не буде світла, немає у нас такої інформації. Якщо я не правий - розстріляйте мене», - заявив Полонський.

Також він додав, що відсутність графіків не дозволяє донести точну інформацію про відключення до населення.

Читайте такожЧубаров сподівається на повернення Криму до 2018 року

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

Сьогодні працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП до Криму на вимогу активістів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter