Енергокриза: незадоволений графіками віялових відключень "віце-прем'єр" Криму погодився на розстріл
Так званий віце-прем'єр, міністр внутрішньої політики, інформації та зв'язку Криму Дмитро Полонський розкритикував існуючі графіки віялового відключення електроенергії в населених пунктах окупованого Криму.
Про це повідомляє FlashCrimea.
«Я смію стверджувати, і колеги зі мною погодяться, що навіть ті графіки, які на останній момент з останніми уточненнями опубліковані на сайті «Крименерго», дійсності не відповідають. Дайте чітко - коли у нас не буде світла, немає у нас такої інформації. Якщо я не правий - розстріляйте мене», - заявив Полонський.
Також він додав, що відсутність графіків не дозволяє донести точну інформацію про відключення до населення.
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Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.
Сьогодні працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП до Криму на вимогу активістів.