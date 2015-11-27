Енергоблокада Криму: жителям Сімферополя скоротили подачу електрики втричі

Про це повідомив так званий глава міської адміністрації Геннадій Бахарєв, передає FlashCrimea.

"Замість графіка 3 через 9 годин, подається 2 через 10, і навіть його дотримуватися неможливо, потрібно говорити так, як є", - зазначив він.

Варто зазначити, що спочатку в Сімферополі подача електрики населенню була за графіком 4 через 4 години (12 годин електрики в добу), пізніше графік був змінений на 3 через 9 годин (6 годин).

Читайте такожУ знеструмленому Сімферополі продовжують підсвічувати білборд з Путіним (фото, відео)

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області унаслідок підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

Учора працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП у Крим на вимогу активістів.