Окупаційна влада заборонила освітлювати вітрини та вивіски магазинів в Сімферополі

Заборона стосується і тих підприємців, які висвітлюють свої магазини і ресторани власними електрогенераторами, які працюють від придбаного на особисті кошти підприємця пальному, повідомляє Крим.Реалії.

"На претензії покупців, які змушені заходити в магазини в темряві, підприємці відповідають, що навіть лампочку, що працює від бензинового електрогенератора або акумулятора, повісити над входом представники влади забороняють під загрозою адміністративного покарання", - йдеться в повідомленні.

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Разом з тим, жодних обмежень на витрати електроенергії усередині приміщень немає. Підприємцям роздані відповідні пам'ятки.

Як повідомляв УНІАН, подача електроенергії в житлові будинки Сімферополя скорочено з 12 до 4 годин в добу.

Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.

Сьогодні, 27 листопада, працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП в Крим на вимогу активістів.