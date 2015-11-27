Окупаційна влада заборонила освітлювати вітрини та вивіски магазинів в Сімферополі
Окупаційна влада Сімферополя "для економії електроенергії" заборонила підприємцям освітлювати вітрини, вивіски, рекламу і покажчики в зв'язку з режимом НС на півострові.
Заборона стосується і тих підприємців, які висвітлюють свої магазини і ресторани власними електрогенераторами, які працюють від придбаного на особисті кошти підприємця пальному, повідомляє Крим.Реалії.
"На претензії покупців, які змушені заходити в магазини в темряві, підприємці відповідають, що навіть лампочку, що працює від бензинового електрогенератора або акумулятора, повісити над входом представники влади забороняють під загрозою адміністративного покарання", - йдеться в повідомленні.
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Разом з тим, жодних обмежень на витрати електроенергії усередині приміщень немає. Підприємцям роздані відповідні пам'ятки.
Як повідомляв УНІАН, подача електроенергії в житлові будинки Сімферополя скорочено з 12 до 4 годин в добу.
Нагадаємо, в ніч на 20 листопада в Херсонській області в результаті підривів електричних опор були виведені з ладу дві з чотирьох магістральних ліній електропередачі, за якими здійснюється енергопостачання території Криму, а також частин Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше були пошкоджені опори інших ліній електропередач.
Сьогодні, 27 листопада, працівники "Укренерго" припинили ремонт ЛЕП в Крим на вимогу активістів.