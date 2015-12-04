Візит Байдена має стати сигналом про необхідність покарати винних у злочинах на Майдані - правозахисники

Про це УНІАН повідомив координатор Freedom House в Україні Зорян Кісь з нагоди візиту Байдена в Україну, що розпочнеться в неділю, та його запланованого звернення до українського парламенту.

«Візит віце-президента Байдена в Україну дає можливість підтримати розвиток сильних демократичних інституцій і практик», – сказав президент Freedom House Марк П. Лагон.

На його переконання, «корупція, безкарність за порушення і дискримінація становлять загрозу самому існуванню демократії та прав людини в Україні».

«Віце-президент повинен закликати українських лідерів розслідувати і переслідувати тих, хто досі не понесли відповідальності за порушення прав людини на Майдані; включити нещодавні комплексні антидискримінаційні норми до проекту нової Конституції; реформувати судову систему та прокуратуру; і гарантувати права більш ніж 1 400 000 внутрішньо переміщених осіб в Україні. Ці реформи мають відбуватись в тісній співпраці з громадянським суспільством», - зазначив президент Freedom House.

Читайте такожНа Закарпатті розслідують утримання пацієнтів психінтернату в нелюдських умовах

Нинішній візит Байдена в Україну буде вже п'ятим, починаючи з 2009 року. В організації звернули увагу, що Конституційній комісії доручено підготувати новий Основний закон до кінця року.

«У той час, коли Верховна Рада заборонила дискримінацію на робочому місці за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в листопаді 2015 року, ці гарантії можуть зникнути після прийняття нового Трудового кодексу", - висловлюють занепокоєння у Freedom House.

Також організація стурбована, що значна частина переселенців із сходу країни досі не можуть отримати доступ до основних послуг.

Читайте такожВерховний суд РФ підтвердив 20-річне ув'язнення Сенцову і 10-річне - Кольченку

В Freedom House нагадали, що Україна як держава отримала рейтинг «частково вільна» у щорічному звіті «Свобода в світі» 2015 року, «частково вільна» в звіті «Свобода преси» 2015 року, «частково вільна» у звіті «Свобода в Мережі» 2015 року, і отримує оцінку демократії 4,75 за шкалою від 1 до 7, де 7 є найгіршою можливою оцінкою в звіті «Країни перехідного періоду» 2015 року.