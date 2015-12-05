Сьогодні в Україні святкують Міжнародний день волонтера

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк переконаний, що безпрецедентний волонтерський рух в Україні свідчить про зрілість і відповідальність суспільства.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні прем’єра з нагоди Міжнародного дня волонтера.

«Рівно 30 років тому Генеральна асамблея ООН запропонувала відзначати 5 грудня як Міжнародний день волонтера. Цей день став особливим в Україні. Тисячі і тисячі добровольців стали на захист своєї Вітчизни у вирішальний для неї час. Молоді і літні, підприємці і робітники, слобожанці і галичани, люди різних переконань зрозуміли, що доля їхньої країни і майбутнє їхніх дітей залежить від них». – зауважив Яценюк.

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За його словами, волонтери – це ті, хто перші і ті, хто там, де найважче.

«Безпрецедентний в українській і не тільки в українській історії добровольчий рух змінює обличчя нашої країни, свідчить усьому світові і нам самим про зрілість і відповідальність українського суспільства», - вважає він.

Яценюк побажав усім волонтерам сил, наснаги та ентузіазму.