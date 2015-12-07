Донецька трійка суддів урізала більшу частину доказів захисту у справі Савченко - адвокат

Про це в Twitter повідомив її адвокат Микола Полозов.

«Сьогодні донецька трійка суддів вже урізала, за клопотанням прокурорів, більш ніж у п'ять разів обсяг письмових доказів захисту», - написав він.

За словами адвоката, «немає сумнівів, що всі клопотання захисту про дослідження доказів алібі Савченко буде відхилено в найкоротший час».

Також Полозов зазначив, що судді не дають українській льотчиці «навіть гіпотетичної можливості захиститися на цьому судилищі».

Також, на його думку, в суді квапляться з винесенням вироку Савченко.

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«Після заяви Маркіна (Володимир Маркін - представник Слідчого комітету Росії) і сьогоднішнього суду у справі Савченко немає жодних сумнівів, що влада вирішила винести вирок до Нового року», - написав Полозов.

Разом з тим, він вважає, що вирок - не кінцева точка у справі Савченко, а відправна.

«Її звільнення відбудеться в результаті політичного тиску на Кремль, на Путіна... Ні Україна, ні Захід не визнають фальшивого суду і його вироку Савченко і доб'ються від Путіна її звільнення. Питання, що він (Путін) зажадає натомість», - прокоментував адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Савченко в Росії звинувачують у вбивстві двох співробітників російського телебачення, а також у замаху на вбивство групи сепаратистів та незаконному перетині російського кордону.

Савченко і її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, які потім силоміць переправили її в Росію.

Днями в інтерв'ю російським ЗМІ Маркін припустив, що вирок Савченко можуть винести до кінця цього року, і вердикт буде суворим.