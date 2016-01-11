Торік 6% українців пережили обстріли й бомбардування – опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Згідно з даними дослідження, 64% опитаних протягом року пережили якусь стресову ситуацію. Порівняно із 2014 роком, їх кількість несуттєво збільшилась – було 62%, і це набагато більше, ніж у 2013 (49%).

«Зросла кількість людей, які пережили важку хворобу близьких (з 9,9% у 2014 році до 14,3% у 2015 р.) та важку хворобу і операцію (з 7,2% у 2014 р. до 11,3% у 2015 р.)», - зазначають соціологи.

Також повідомляється, що у 2015 році трохи зменшилася кількість людей, які перебували в ситуаціях обстрілу і бомбардування (6%), у 2014 було 7% (втім, різниця незначуща).

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«Найчастіше у 2015 році українці переживали дев‘ять видів стресових ситуацій: важку хворобу близьких пережили 14% опитаних, відчували свою безпорадність 13% опитаних, пережили важку хворобу та операцію 11% опитаних, 9% опитаних втратили роботу, 9% опитаних пережили смерть близьких, 9% опитаних втратили віру в людей, 7% опитаних втратили віру у власні сили, 7% опинилися без засобів до існування, бомбардування та обстріли пережили в цьому році 6% опитаних українців», - зазначають у КМІС.

КМІС упродовж 2-11 грудня 2015 року провів опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 2022 респонденти віком 18 та старші, що мешкають в усіх областях України (включно з Києвом), окрім Автономної Республіки Крим.

У Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною, у Донецькій області дослідження проводилося на територіях, що контролюються Україною, і на територіях, тимчасово непідконтрольних. Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.