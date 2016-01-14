Британський фотохудожник, який був у гарячих точках, розповів про складнощі адаптації до мирного життя після війни
Марк Невілл, британський фотохудожник, який провів 3 місяці в Афганістані в 2011 році, розповів про складнощі, з якими він зіткнувся, після того, як повернувся до мирного життя.
«Мені було складно адаптуватися. Спочатку я відчував себе непереможним. Моє громадянське життя, кар'єра, друзі представлялися мені чимось тимчасовим, справжнє життя, як я вважав, було на війні. Я був сповнений рішучості повернутися назад і провести залишок своїх днів в окопах, документуючи тамтешні події. Моя поведінка стала нераціональною, з'явилася агресія, я почав сперечатися по дрібницях. Через кілька тижнів після повернення я розлучився з дівчиною, з якою зустрічався десять років, а через півроку зрозумів, що зі мною щось серйозне», - розповів він, пише Новое время.
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За словами Невілла, на відновлення пішло приблизно два роки.
«Цей процес включав у себе консультації, антидепресанти і терпіння. Зараз я знову можу сказати, що життя хороше, але тим не менше я волів би ніколи не мати цього досвіду», - підкреслив британський фотохудожник.
Повне інтерв'ю читайте у свіжому номері журналу "Новое время" від 15 січня.