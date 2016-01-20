В окупованому Криму під суд потрапить ще один активіст Євромайдану за "замах" на життя беркутівців

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що "прокурор" анексованого Криму Наталія Поклонська затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі щодо Андрія Коломійця, 1993 р. н.

Він звинувачується в замаху на вбивство двох осіб у зв'язку зі здійсненням ними службової діяльності.

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"За версією слідства, Коломієць, будучи членом екстремістської організації - УПА - у ході масових заворушень у Києві в січні 2014 року вчинив замах на життя двох співробітників кримського спецпідрозділу «Беркут», закидавши їх пляшками із запальною сумішшю", - повідомляється на сайті прокуратури.

Обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше Київський районний суд Сімферополя засудив активіста Майдану Олександра Костенка до 4 років і 2 місяців ув'язнення в колонії загального режиму за нібито побиття беркутівця.