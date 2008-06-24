Погода на 25-29 червня

Завтра майже на всій території України збережуться суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, завтра в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень на крайньому півдні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, у північних та західних областях 8-13°; вдень 23-28°, у південній частині та на Закарпатті місцями 29-31°, на півночі Лівобережжя 18-23°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 13-18°.

26-27 червня в Україні буде мінлива хмарність. У західних, вдень і в північних та центральних областях місцями короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, на решті території, а вдень 27 червня в Україні без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°, 26 червня у північних та східних областях 8-13°; вдень 23-28°, у південній частині, а 27 червня і на Закарпатті 27-32°.

28- 29 червня переважно без опадів, лише вдень 28 червня в Україні, крім західної частини, а 29 червня у східних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура у південній частині вночі 15-21°, вдень 27-32°; на решті території вночі 11-16°, вдень 28 червня 22-28°, 29 червня 25-30°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 23-25°.

У Київській області 25 червня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 23-28°.

26-27 червня у столичному регіоні мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вдень 26 червня місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 26 червня 8-13°, 27 червня 11-16°; вдень 23-28°.

28-29 червня на Київщині без опадів, лише вдень 28 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°; вдень 28 червня 23-28°, 29 червня 25-30°.