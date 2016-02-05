На вихідних в Україні буде сонячно, температура вночі впаде до 10° морозу

6-7 лютого антициклон з північного заходу Європи поширить свій вплив на територію України, тому в більшості областей переважатиме суха погода, лише в суботу на півночі, в Криму та Приазов'ї місцями можливі невеликі опади, повідомляє Opogode.ua.

Вночі та вранці очікуються тумани, на дорогах місцями ожеледиця.

Температура повітря вночі 1-7 градусів морозу, 7 лютого, на північному сході місцями до 10 морозу, в Криму та Приазов'ї 0-3 градуси тепла, вдень протягом вихідних від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла.

У західній частині 6.02 очікуються невеликі опади, 7.02 буде панувати суха погода. Температура повітря вночі 1-6 морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

У північних областях істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі 1-7 градусів морозу, 7.02 на Сумщині до 10 морозу, вдень від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.

У центральній частині очікується суха погода. Температура повітря вночі 1-7 морозу, вдень від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.

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У східних областях переважатиме суха повітряна маса. Температура повітря вночі 1-7 градусів морозу, 7.02 на півночі Харківщини до 10 морозу, вдень від 3 морозу до 4 градусів тепла.

У південній частині 6.02 в Криму і Приазов'ї в окремих районах невеликі дощі, місцями з мокрим снігом, 7.02 опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-4 морозу, вдень від 2 морозу до 5 градусів тепла.

В Києві 6 лютого місцями невеликий сніг, 7 лютого буде переважати суха погода. Температура повітря вночі 2-5 градусів морозу, вдень очікується 1-3 градуси тепла.

Вітер в Україні північно-західний з переходом на північно-західний, 5-12, 7 лютого на заході пориви 15-20 м/с.