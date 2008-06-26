Делегація Київської мерії вивчить досвід Москви

Відповідно до доручення Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо розробки нового Генерального плану Києва та проекту планування приміської зони до 2020 року, столична мерія відрядить до російської столиці делегацію, аби вивчити позитивний досвід сусідів у розробці Генплану.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Дениса БАССА.

«Наразі ми готуємо розпорядження про розробку Генерального плану, згідно якого буде проведено ряд важливих заходів для створення сучасного плану розвитку Києва з урахуванням інвестиційного потенціалу, кількості мешканців, автомобільного транспорту та збереженням історичного середовища», – зазначив Д.БАСС.

За його словами, міська влада звернеться до міжнародних організацій, проведе міжнародні конференції, ретельно вивчить іноземний досвід подібного планування. Обов’язково при розробці Генплану Києва буде враховано можливість перепрофілювання промислових зон, благоустрій нових паркових територій, будівництво транспортних розв’язок, мостів, тунелів. Крім того, планується проведення громадських слухань щодо розробки Генерального плану столиці, створення інтернет-сторінки, на якій кияни зможуть залишати свої пропозиції та побажання.