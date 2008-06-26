Клоновані тварини не повинні вживатися в їжу

Комітет з питань сільського господарства та сільського розвитку Європарламенту пропонує заборонити клонування тварин з метою використання в їжу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в проекті резолюції Нейл ПЕРІШ (група народних партій, Велика Британія), схваленому на засіданні Комітету. Проект резолюції було схвалено одностайно.

У документі, зокрема, пропонується запровадити як заборону на клонування тварин з метою використання у їжу, так і запровадження ембарго на імпорт клонованих тварин або ж м’ясної чи молочної продукції, виготовленої із клонованих тварин.

Згідно з документом, відповідні пропозиції має розробити Єврокомісія і представити на розгляд Європарламенту.

У проекті резолюції звертається увага на негативний висновок Європейського агентства з безпеки продовольства щодо вживання у їжу клонованих тварин. В цьому висновку, підготовленому у січні 2008 року, зазначається, зокрема, що рівень смертності серед клонованих тварин вищий, ніж серед звичайних тварин, що може свідчити про певні проблеми зі здоров’ям у клонів.

У документі депутати також відзначили, що хоча на сьогодні і не зареєстровано комерційних продажів на ринку ЄС клонованих тварин чи продукції з них, однак наводиться думка експертів, які вважають, що такі продукти можуть з’явитися на європейському ринку вже до 2010 року.

Передбачається, що проект резолюції буде винесено до сесійної зали у липні цього року.