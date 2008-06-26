На шахті в Єнакієвому третій тиждень шукають 12 гірників
08:59, 26 червня 2008Суспільство
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8 червня cтався вибух
На шахті ім. Карла Маркса у м. Єнакієве Донецької області продовжуються пошуки 12 гірників, які опинилися під завалами внаслідок аварії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до аварійно-пошукових робіт залучено підрозділи Головного управління МНС в Донецькій області та Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Мінвуглепрому: всього 123 оcоби та 29 од. техніки.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня на шахті ім. Карла Маркса cтався вибух газоповітряної суміші, внаслідок якої 1 особа загинула та 29 осіб госпіталізовано до лікувальних закладів.
На місці події з розслідування причин та ліквідації наслідків аварії працює Урядова комісія.
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