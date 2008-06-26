Українця звільнили з піратського полону

Звільнено українця, який майже півтора місяці перебував у полоні нігерійських піратів.

Про це повідомляє “5 канал” з посиланням на інформацію речника Міністерства закордонних справ Василя КИРИЛИЧА.

Зокрема, за словами В.КИРИЛИЧА, "звільнено громадянина України, який належав до екіпажу судна американської компанії „Chevron”. Невдовзі він має бути доставлений до України, сказав речник МЗС, додавши, що фізичний стан українця в цілому задовільний.

Як повідомлялося, піратами у Нігерії захопили судно з 11-ма членами команди ще 13 травня. Вони вимагали викуп у 250 тис. доларів. Наразі невідомо, на яких умовах звільнили українця.