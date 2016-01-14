Генштаб поки не проситиме Порошенка про мобілізацію, розраховує на контрактників

Про це заявив начальник прес-служби Генштабу Владислав Селезньов, повідомляє Deutsche Welle.

За словами Селезньова, нині у Генштабі аналізують доречність такого кроку і наголошують, що все залежатиме від кількох принципових факторів.

"Я не можу сказати, що сьомої хвилі мобілізації не буде. Це залежатиме від військово-політичної ситуації на Сході країни та від того, скільки нинішніх військових підпишуть контракт на продовження служби", - уточнив Селезньов і додав, що у Генштабі ще визначаються з тим, скільки потрібно мобілізувати особового складу, в які терміни та якій послідовності.

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Речник наголосив, що Генштаб розпочав серед військовослужбовців інформаційну кампанію про переваги служби на контракті й розраховує, що збільшена зарплатня у сім тисяч гривень та розширений соціальний пакет для контрактників привабить добровольців.

У Генштабі очікують, що збільшене соцзабезпечення допоможе укомплектувати контрактниками до 70 відсотків особового складу ЗСУ, а призвані на строкову службу та мобілізовані становитимуть лише 30 відсотків.