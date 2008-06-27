Поряд із пляжами мерія Одеси хоче створити поля мідій

Для кращого очищення морської води на узбережжі Одеської затоки мерія має намір розводити мідії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив начальник управління інженерного захисту території міста й розвитку узбережжя Володимир СОКОЛОВ.

«За межами міських пляжів планується створити систему штучних рифів, де незабаром з`являться колонії мідій, що фільтрують морську воду», – зазначив він.

Також В.СОКОЛОВ повідомив, що споруди для природного відновлення донної фауни чорноморського узбережжя, зокрема, медуз і бичків, планується розмістити біля пляжу Ланжерон і біля хвилеріза навпроти 16-ї станції Великого Фонтану.

За його словами, зараз фахівці Науково-дослідного інституту біології південних морів визначають розміри мідійних полів, які почнуть функціонувати в 2009 році.