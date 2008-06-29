Міліція шукає міну в найбільшому торговельному центрі в Житомирі
13:04, 29 червня 2008Суспільство
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Ні, не загубили - було повідомлення
У Житомирі перевіряють повідомлення про замінування найбільшого в місті торгового центру поблизу Житнього ринку.
Як передає кореспондент УНІАН, через повідомлення про замінування торгового центру, міліція та МНС перекрили усі входи і виходи з магазину і здійснили евакуацію його працівників.
Зараз торговий центр не працює. Біля нього також перебуває пожежна машина .
Факт отримання повідомлення від невідомого про замінування торгового центру УНІАН підтвердив черговий Головного управління МНС України в Житомирській області. Більше інформації МНС не надало.
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