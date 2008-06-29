Міліція шукає міну в найбільшому торговельному центрі в Житомирі

У Житомирі перевіряють повідомлення про замінування найбільшого в місті торгового центру поблизу Житнього ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, через повідомлення про замінування торгового центру, міліція та МНС перекрили усі входи і виходи з магазину і здійснили евакуацію його працівників.

Зараз торговий центр не працює. Біля нього також перебуває пожежна машина .

Факт отримання повідомлення від невідомого про замінування торгового центру УНІАН підтвердив черговий Головного управління МНС України в Житомирській області. Більше інформації МНС не надало.